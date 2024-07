Lamouchi avverte Theo: "Yamal sarà un test: dovrà gestire il suo ritmo"

Grande serata per Spagna e Francia: alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, le due selezioni si giocheranno l'accesso alla finalissima di Euro 2024. In campo per i Galletti ci saranno ancora dal primo minuto Mike Maignan e Theo Hernandez. L'ex nazionale francese e giocatore dell'Inter Sabri Lamouchi questa mattina su L'Equipe ha espresso il suo pensiero per ognuno dei probabili titolari francesi di questa sera contro la Spagna, inclusi i due calciatori del Milan.

Le parole di Lamouchi su Theo Hernandez: "Mi piacciono molto il suo profilo e la sua personalità. Dipende dalle istruzioni, ma il suo volume e la sua capacità di proiettarsi possono essere essere inestimabili. Yamal sarà un test. Questo ragazzo, che non ha nemmeno 17 anni, mi lascia a bocca aperta. Gioca così bene. Theo dovrà affrontarlo fin dall'inizio e gestire il suo ritmo. Se non lo fa..."