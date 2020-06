Lance - Milan, Roma e Ajax occhi su Porozo: grande interesse per il talento ecuadoriano

Continua l'attenzione degli scout rossoneri per le opportunità di mercato in sudamerica. Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Lance il Milan insieme ad Ajax e Roma, avrebbe messo gli occhi su Jackson Porozo. L'esterno ecuadoriano, in forza al Santos, è arrivato alla rottura con il club brasiliano come confermato dal suo stesso agente: "Abbiamo due proposte dall'Europa. Il giocatore desidera non proseguire più con il Santos e dobbiamo sempre cercare il meglio per lui".