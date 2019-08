Landim (pres. Flamengo): "Paquetà aiuterà Duarte ad ambientarsi in tempi brevi"

Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, ha parlato a Tuttomercatoweb.com di Paquetà e Duarte: "Entrambi hanno tutto per affermarsi. Paquetá è al Milan da sei mesi e ormai si è ambientato, sono convinto che aiuterà anche Leo a farlo in tempi brevi. Ho dei bellissimi ricordi di entrambi. Leo e Lucas sono arrivati nel vostro campionato dopo essere stati protagonisti al Flamengo nonostante la loro età. Hanno un grande futuro dinanzi a loro e possono aiutare i rossoneri a tornare ad alti livelli tanto in Italia quanto in Europa. Boa sorte para tudo!".