Laporta sull'addio di Messi: "Gli saremo eternamente grati, ma il Barça ha la priorità su tutto"

Il futuro di Leo Messi non è a Barcellona. Joan Laporta, tornato ad essere il presidente del club blaugrana, parla in conferenza stampa dei motivi che hanno costretto il club a non rinnovare il legame con la sua stella più luminosa: "Purtroppo abbiamo ricevuto un'eredità disastrosa: il monte ingaggi al Barcellona rappresenta il 110% degli incassi del club. Non abbiamo margine salariale e il regolamento de LaLiga passa attraverso un fair play finanziario che pone dei limiti. Questo è il motivo per cui non abbiamo potuto rispettare l'accordo concordato con Leo Messi. Fortunatamente abbiamo un'istituzione di 122 anni che è al di sopra di qualsiasi giocatore, anche del miglior giocatore del mondo. Gli saremo eternamente grati, ma il club è ancora la cosa più importante di tutte".