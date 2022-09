Laudisa: "Cambiate le richieste di Leao: 7 milioni netti più il pagamento della multa allo Sporting"

MilanNews.it

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, come di consueto, è stato ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti e ha parlato anche della questione relativa al rinnovo di Rafa Leao. Queste le sue dichiarazioni: "Leao ha dimostrato con i fatti di rimanere al Milan con il rifiuto al Chelsea ma ha delle richieste sempre più chiare e importanti. Il portoghese ha il contenzioso con lo Sporting Lisbona dal valore di 19 milioni di euro: la somma dovrebbe essere pagata a metà tra Leao e il Lille. Il Milan però si è fatto avanti da tempo proponendo una soluzione per cui il club paga la metà dalla metà dovuta da Leao, mentre l’altra parte viene anticipata sempre dal Milan e viene scontata nel rinnovo dei successivi 5 anni. Nelle ultime settimane Leao o il suo entourage è stato chiaro: vuole che i soldi della multa siano pagati per intero dal Milan. In tutto questo ha alzato anche l’asticella: non vuole più 6 milioni, ma 7 netti".