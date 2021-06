Laursen: "È la Danimarca più forte degli ultimi 15 anni. Kjaer fondamentale"

Le aspettative sulla Danimarca, nel gruppo B dell’Europeo con Belgio, Russia e Finlandia, sono piuttosto alte. La squadra del CT Kasper Hjulmand arriva con tanto entusiasmo alla manifestazione, conscia di poter essere una delle sorprese del torneo. E ne è convinto anche Martin Laursen, ex difensore del Milan campione d’Europa nel 2003, e colonna per più di un decennio della Danimarca, che ai microfoni di TUTTOmercatoWEB racconta i segreti degli scandinavi: “Abbiamo una grande Nazionale quest’anno, hanno fatto molto molto bene con il vecchio CT e ora proseguono con quello attuale, che ha iniziato un anno fa, Kasper Hjulmand, il quale piace molto e che fa giocare un bel calcio. I giocatori poi sono bravi, riescono a giocare questo bel calcio che viene richiesto e anche i risultati sono stati ottimi. La Danimarca ha perso solo contro il Belgio nell’ultimo anno. La squadra è forte in difesa, e tutti i giocatori giocano per grandi squadre, con ruoli importanti. In Danimarca le aspettative sono molto alte, speriamo moltissimo che si possa fare bene perché la squadra è forte”.