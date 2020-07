Diego Laxalt, rientrato al Milan all'ultimo giorno del mercato di gennaio, non è ancora sceso in campo titolare dal suo ritorno in rossonero. L'ex Torino ha accumulato 98' in cinque presenze, tra campionato e Coppa Italia. Domani, complice la squalifica di Theo Hernandez, l'uruguaiano giocherà quasi certamente dall'inizio contro l'Atalanta.