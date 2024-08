LAZ-MIL (2-2). Cooling break all'Olimpico: tutti da Fonseca, tranne Theo e Leao che restano dalla parte opposta del campo

Subito dopo il 2-2 del Milan firmato da Rafael Leao, c'è stato il cooling break all'Olimpico di Roma. Tutti i giocatori rossoneri si sono avvicinati alla panchina di Paulo Fonseca, tranne due, Leao e Theo Hernandez, che hanno osservato il time out sulla loro fascia di competenza, alla parte opposta, dunque, rispetto a tutto il resto della squadra; da segnalare, come nota di cronaca, che i due erano appena stati messi in campo: avevano, pertanto, appena ricevuto le varie indicazioni dal mister.