Lazetic cita Leao nelle storie di Instagram: "Come dice Rafa: 'we goooo'"

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Nel corso della stagione appena finita, culminata con il trionfo in campionato da parte del Milan, il miglior giocatore del campionato Rafa Leao ha regalato l'immagine del surfer ai suoi tifosi come sua esultanza ma anche come suo modo di affrontare le partite e la vita. Il tutto accompagnato dal motto: "we goooo", andiamo letteralmente. Marko Lazetic, fresco di qualificazione agli Europei under 19 con la Serbia, ha postato una sua foto in cui festeggia e ha scritto: "Come dice Rafa: "We goooo"", citando l'amico e compagno di squadra.