Lazio-Juve, Fiorentina-Milan e Inter-Napoli: è un turno da duri. Per questo c'è Ibra

Dopo l'ultima sosta nazionali del 2021, riparte oggi il campionato di Serie A. E lo fa in grande stile: subito in campo in giornata Atalanta, Lazio, Juventus, Fiorentina e Milan, in attesa degli impegni di domani di Napoli e Roma. Siamo ufficialmente entrati, dunque, in quello che è l'ultimo stint dell'anno: c'è un mese pieno di gare con la necessità di conquistare più provviste di punti possibili per il prossimo inverno.

Scontri diretti

Nel testa a testa in cima alla classifica, infatti, ogni giornata ha il suo peso. In questo 13esimo turno l'esempio lampante: oggi Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, domani Inter-Napoli; tre sconti diretti, difficili e complicati, nel quale - come sempre - sarà necessario non perdere punti, anche perché, come si suol dire, ci sono match che valgono sempre qualcosa in più dei consueti tre punti: "Siamo in un momento importante nel campionato. Le vittorie - ha spiegato Pioli in conferenza stampa - portano sempre tre punti, ma alcune partite pesano di più e la gara di oggi è importante. I giocatori sono concentrati e pronti per la Fiorentina".

E quando il gioco si fa duro...

...I duri non possono non giocare. Ecco perché, nonostante gli impegni con la sua Svezia e la condizione in crescita di Giroud, Pioli si affiderà nuovamente a Ibrahimovic dal primo minuto; contro una Fiorentina piuttosto rimaneggiata in difesa, ma sempre molto scorbutica per gioco e passione in casa, servirà tutta la leadership di Zlatan. Assieme a lui, un 11 confermato rispetto alle attese: in porta Tatarusanu, Kalulu (out Calabria), Tomori, Romagnoli (riposa Kjaer) e Theo in difesa, Tonali e Kessie in mediana, Saelemaekers, Diaz e Leao (out Rebic) dietro al già citato Ibra.