Lazio, lo sfogo di Lotito: "Non pago stipendi da 7-8 milioni. Ci sono società da libri in tribunale"

All'interno dell'articolo pubblicato stamani sulle pagine de Il Messaggero e relativo alla contromossa di Claudio Lotito, che ha chiesto e ottenuto di farsi mettere i telefoni cellulari sotto controllo così da poter arrivare a individuare chi siano gli autori delle continue molestie telefoniche, come da suoi racconti, con le quali si vede costretto a combattere ogni giorno.

E Il Messaggero riporta alcuni virgolettati dello stesso Lotito sull'argomento: "L'ultimo mi ha chiamato tre minuti fa... Minacce, insulti. Chiamano con lo sconosciuto e pensano che non li scopro, ma adesso scopriamo chi sono. Vogliono che venda la società, ma la Lazio non è in vendita". Adesso scenderà in campo la Digos per provare a dargli una mano nella caccia ai tormentatori seriali. E ancora: "Io sono da sempre un combattente e mai un reduce, ma a tutto c'è un limite e qui è stato superato. Stampano manifesti, li attaccano sui cavalcavia... Si rende conto? Sono presidente da vent'anni e non mi sembra che la Lazio stia fallendo. Dopo la Juve è il club con più trofei in Serie A, ha sempre posizioni decenti in classifica, i conti in ordine e un fatturato trasparente. Non sono mica una cicala, ma una formica. Lo sa che in biglietteria ho ancora il nipote di Cragnotti? E che non ho mai chiesto un euro per un'auto aziendale o un rimborso? E poi lo stipendio: la Consob mi ha costretto ad assegnarmi un emolumento".

Quindi anche una parentesi sul mercato e un riferimento che sembra andare a Federico Chiesa, sogno dei biancocelesti: "Non si possono pagare stipendi da 7-8 milioni di euro l'anno, ci sono regole e parametri da rispettare. Ci sono società con patrimoni netti negativi da 500 milioni di euro che dovrebbero portare i libri in tribunale". Per caso si riferisce alla Roma? Risponde e conclude Lotito: "No, i nomi li sta facendo lei".