Lazio, Lotito e Sarri avrebbero dato l'ok alla cessione di Milinkovic-Savic

Nel corso dell'incontro avvenuto ieri sera a cena tra Sarri e il presidente Lotito alla presenza del ds Tare, il tecnico ha dato l'ok alla cessione estiva di Sergej Milinkovic-Savic, addio doloroso ma necessario per ricostruire una squadra più funzionale a modulo e idee tattiche dell'allenatore toscano. La cessione del serbo porterà molti milioni nelle casse laziali ed è per questo che Sarri, certamente a malincuore, non si è messo di traverso ma ha avallato la possibilità di cederlo dopo la fine della stagione in corso. A riportarlo è Il Messaggero.