© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan va all'Olimpico per affrontare la Lazio di Sarri e ne esce con le ossa rotte: al fischio finale il punteggio recita 4-0 per i biancocelesti. I rossoneri non subivano almeno quattro gol senza segnare in una gara di Serie A da Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre 2019.