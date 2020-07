Lazio-Milan è la sfida dei 10: Luis Alberto vs Calhanoglu

Lazio e Milan questa sera si daranno battaglia sul campo dell’Olimpico. Una gara importante per entrambe le squadre: per i biancocelesti per la corsa scudetto, per i rossoneri per la rincorsa all’Europa League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei tutte e due le compagini avranno delle assenze: Ciro Immobile e Caicedo da una parte, Ibra e Rebic non in ottima forma dall’altra. Per questo i due tecnici si affideranno alla fantasia e all’estro dei numeri dieci: Luis Alberto e Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo per la serata tornerà sulla trequarti, suo ruolo madre prima di essere arretrato in campo; il turco invece è una delle punte di diamante di Pioli che spera stasera possa brillare sul terreno dell’Olimpico.