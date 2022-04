Lazio - Milan, la fascia sinistra è tornata a spingere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Entrambi i gol del Milan segnati domenica sera all'Olimpico nella gara con la Lazio, sono arrivati da sinistra. Il gol del pareggio nasce da un inserimento di Leao su lancio di Theo: il portoghese mette in mezzo per la zampata di Giroud. Il gol della vittoria vede Ante Rebic andare in pressing su Marusic, recuperare il pallone e metterlo in mezzo dove Tonali lo ha trasformato in gol con l'aiuto di Ibra. La fascia sinsitra ha ripreso a correre, come testimoniano i numeri di fine partita. Infatti, più della metà degli attacchi dei rossoneri - più precisamente il 51% - sono arrivati dalla sinistra. Centro e destra si dividono il il 22% e il 27%.