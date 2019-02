Si è conclusa in parità la prima metà delle semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Le due squadre, allo stadio Olimpico, non sono andate oltre lo 0-0. E’ il terzo pareggio consecutivo a reti inviolate tra le due squadre in Coppa Italia, dopo i due 0-0 collezionati in occasioni delle semifinali della scorsa edizione.