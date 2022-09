Lazio, Milinkovic-Savic punge gli arbitri: "Guardo le altre squadre come protestano e quindi penso che possiamo farlo anche noi"

MilanNews.it

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, si è così espresso in conferenza stampa pre Europa League sugli arbitraggi in Serie A: “Le due ammonizioni che ho adesso non servivano, ma la testa è calda e in quel momento non ho avuto tempo di pensare. Ma guardo le altre squadre come protestano e quindi penso che possiamo farlo anche noi. Noi però finiamo con qualche giallo in più, gli altri no”.