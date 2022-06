Lazio, nuovi contatti per Carnesecchi e Romagnoli: si respira ottimismo

MilanNews.it

In casa Lazio il mercato non decolla, causa indice di liquidità, ma Igli Tare e Claudio Lotito tengono caldi diversi nomi in vista della prossima stagione. I primi due acquisti potrebbero essere Marco Carnesecchi e Alessio Romagnoli, portiere e difensore per i quali ci sono stati nuovi contatti. Tra le mura di Formello si respira ottimismo sul tema. A scriverlo è Il Tempo.