Lazio-Roma, tensione fuori dall'Olimpico: un agente di polizia ferito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un pre-partita, quello vissuto dalle tifoserie di Lazio e Roma, caratterizzato da episodi di tensione. Come riferito dai colleghi di Sky Sport, infatti, ci sono stati alcuni momenti di carica da parte delle forze di polizia nei confronti delle due tifoserie: gli ultrà delle squadre capitoline, infatti, volevano entrare in contatto, ma l'intervento degli agenti non ha permesso ciò. In tutto questo bisogna segnalare un poliziotto ferito nel lancio di oggetti.