Lazio, Sarri incontra Lotito e Tare: il tecnico non ha gradito le voci su Gattuso come futuro allenatore

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Nella giornata di ieri, in casa Lazio, c’è stato un incontro fra il tecnico Maurizio Sarri e la società, con Claudio Lotito e Igli Tare in primis. Il colloquio, voluto fortemente dall’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, è stato fatto per avere delle rassicurazioni riguardanti il futuro. A Sarri non erano piaciute le voci su Gennaro Gattuso come prossimo allenatore biancoceleste. Sia il Presidente che il DS, hanno smentito le voci sull’ex Milan, rinnovando la fiducia al toscano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri è disposto a collaborare con la società sul mercato per evitare altri casi come quelli di Dimitrije Kamenović e Jovane Cabral, acquistati dalla Lazio nel mercato di gennaio e finiti molto presto ai margini della rosa. Il Milan guarda attentamente cosa succede in casa Lazio dato che alla 34esima giornata, i rossoneri affronteranno i capitolini in trasferta per un match molto importante in chiave scudetto.