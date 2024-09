Lazio, Zaccagni dopo il Milan: "Una notte da cui usciamo con qualche rimpianto"

Un pareggio casalingo per la Lazio: la squadra di Marco Baroni ha pareggiato 2-2 contro il Milan. Per i biancocelesti sono andati a segno Castellanos e Dia mentre per i rossoneri ha aperto le marcature Pavlovic e le ha chiuse Leao.

Al termine del match, Mattia Zaccagni ha pubblicato un commento sulla propria pagina Instagram: "Una notte da cui usciamo con qualche rimpianto ma consapevoli di essere sulla strada giusta".