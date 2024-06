Le formazioni ufficiali di Ungheria-Svizzera: Okafor parte dalla panchina

In attesa dell'esordio dell'Italia contro l'Albania, il pomeriggio di Euro2024 offre la seconda partita che difatti già chiude la prima partite del Girone A dopo la schiacciante vittoria della Germania sulla Scozia (5-1) di ieri sera. In campo a partire dalle ore 15 al RheinEnergieStadion di Colonia l'Ungheria del CT italiano Marco Rossi e la Svizzera del milanista Noah Okafor, che partirà però dalla panchina per poi entrare, con ogni probabilità, a partita in corso.

Ungheria-Svizzera: le formazioni ufficiali

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Orban, Lang; Fiola, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Allenatore: Marco Rossi. A disposizione: Dibusz, Szappanos, Dardai, Balogh, Botka, Négo, Styles, Nagy, Gazdag, Kleinheisler, Kata, Bolla, Horvath, Csobothm Adam.

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Aebischer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Vargas, Duah. Allenatore: Yakin. A diposizione: Mvogo, Kobel, Zesiger, Stergiou, Elvedi, Sierro, Jashari, Rieder, Shaqiri, Okafor, Embolo, Steffen, Amdouni.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)