Le future star del calciomercato: Noa Lang, l'olandese che interessa al Milan

Oltre i soliti noti... Oggi TMW analizzerà il profilo di 20 giocatori che scateneranno aste di calciomercato a partire dal 2022

Nome: Noa Lang

Età: 22

Scadenza contratto: 2025

Valutazione: 25 milioni di euro

Classe '99, arriva da una famiglia di sportivi e ha il football nel sangue. Olandese, origini del Suriname, storica colonia Orange che ha dato i natali a tanti talenti del calcio dei tulipani, ha iniziato la stagione in Belgio al Club Bruges al top. Già, perché uno dei migliori talenti del momento ha fatto una scelta e un percorso non lineare: dall'Ajax al clib nerazzurro per 6 milioni. Una tappa che lo sta comunque lanciando nelle vetrine più prestigiose. Non solo per gli assist, quattro nelle prime cinque di campionato, non solo per il pari con il PSG e la vittoria con il Lipsia e per il gol nella Supercoppa belga vinta, finita 3-2. Lang ha giocato con una qualità talmente alta da lasciare molti a bocca aperta. Perché il percorso dell'esterno sinistro d'attacco non è stato verticale: dall'Ajax, quello al Bruges sembrava un passo indietro che anche il giovane talento non pareva disposto a fare. Il progetto tecnico che Verhaeghe ha messo sul tavolo del ragazzo, lo ha convinto a vestire il Blauw en Zwart. L'orso sul cuore, il blu e il nero sulla pelle, e un inizio straordinario dopo l'ultima stagione da protagonista assoluto. Numeri incredibili: nell'annata 2020/2021, Lang ha giocato 37 partite facendo 17 reti e sfornando 11 assist. Un impatto che ha convinto il Milan a considerarlo tra i primissimi nomi sull'agenda per il futuro.