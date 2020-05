Le grandi trattative del Milan - 2011, un parametro zero strappato alla Roma

Nell’estate del 2011 il Milan ha ufficializzato formalmente l’arrivo di Philippe Mexes a parametro zero, ma il colpo di Adriano Galliani ha radici più profonde e risalgono a qualche mese prima. In Primavera infatti la Roma prova a offrire il rinnovo contrattuale al francese che però puntualmente rifiuta perché alle spalle ha una offerta ricchissima del club rossonero. Era addirittura il 6 aprile quando Mexes uscì allo scoperto con una dichiarazione a campionato in corso: “Probabilmente andò al Milan”. I rossoneri infatti non pagarono nulla del cartellino di Mexes, ma lo ricopriranno d’oro con un quadriennale a 4 milioni di euro netti, soldi che poi negli anni successivi peseranno sul bilancio della società. Philippe scelse la maglia numero cinque ed esordì il 19 ottobre 2011 in Champions League contro il Bate subentrando ad Alessandro Nesta. Mentre il 26 ottobre esordì in campionato, subentrando a Ignazio Abate nella partita Milan-Parma 4-1.

Ci furono parecchie polemiche nei mesi successivi perché il rendimento di Mexes non è stato mai all’altezza delle aspettative, il giocatore ha fatto delle stagioni altalenanti ma poi ad un certo punto si è trovato ad essere l’atleta più pagato della rosa (per effetto dei 4 milioni di euro annui) senza essere determinante. L’avventura di Mexes al Milan dura dal 2011 al 2016, poi non rinnova più col Milan e addirittura lascia il calcio giocato. In una recente intervista ha spiegato che dopo l’esperienza a Milanello ha perso gli stimoli per continuare nel calcio e ha preferito dedicarsi agli affetti familiari.