Le lacrime di Camarda dopo il rigore sbagliato contro il Napoli: non tutti i palloni pesano allo stesso modo

Salvatore Malfitano, inviato a Lecce per Lecce-Napoli per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Francesco Camarda, affranto dopo il rigore sbagliato ieri: "È tutto in quello sguardo. Fisso, perso nel vuoto, con gli occhi lucidi che significano delusione. Quante volte, fino a domenica che il Lecce ritorna in campo per affrontare la Fiorentina, Francesco Camarda si chiederà come sarebbe potuta andare questa partita se dagli undici metri non gli fossero tremate le gambe. Succede anche i migliori, ovviamente, figurarsi se non sarà perdonato l'errore proprio a lui che compirà 18 anni il prossimo marzo.

Però, almeno per un po', lo sguardo resta inchiodato su quel pallone neutralizzato da Milinkovic-Savic, poi sul punteggio di Lecce-Napoli, che ha visto gli azzurri strappare tre punti pesantissimi. Sarebbero stati ossigeno per la squadra di Di Francesco, cosa avrebbe dato Camarda per esserne l'artefice. Invece, è la lezione del calcio e dello sport in generale. Gli sbagli hanno delle conseguenze e non tutti i palloni pesano allo stesso modo".