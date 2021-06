Le Nozze del Presidente: celebrato in Costa d'Avorio il matrimonio di Kessie

Franck Kessie, il 'Presidente' del Milan, ha oggi sposato la sua... First Lady! Il centrocampista ivoriano, approfittando delle vacanze, si è, infatti, sposato ieri in Costa d'Avorio, come dimostrano alcune foto del ricevimento postate su Instagram; all'evento presenti anche i connazionali e colleghi Gervinho e Bailly. Tanti auguri a Franck e sua moglie!