Le pagelle del CorSera: Gabbia-Musah, che disastro! Theo irriconoscibile, bene Chukwueze e Pulisic

Il MIlan perde a Zagabria, ed Il Corriere della Sera ne ha per tutti, esclusi Chukwueze e Pulisic entrambi salvati da una sufficienza, con l'americano premiato, se così vorremmo dire, come migliore in campo.

Per il resto il solito Theo Hernandez irriconoscibile (voto 5), seguito da un Leao indolente nel primo tempo ma sicuramente più reattivo nel secondo (voto 5,5). Altra bocciatura per Alvaro Morata, voto 5, che non si rende mai realmente pericoloso. Male anche Pavlovic e Tomori (entrambi voto 5), così come hanno deluso Reijnders (voto 5,5) e Fofana (voto 5,5).

Per il resto è una strage, considerato il 4,5 dato a Gabbia ("Una leggerezza clamorosa spalanca la corsa di Baturina verso la porta di Maignan"), ed il 4 pieno a Musah, voto che sa più di una semplice bocciatura ("Una prestazione sconcertante. Perde qualche pallone di troppo e anche le staffe: prima viene ammonito per principio di rissa con Misic, 8’ dopo nuovo cartellino per fallo plateale su Stojkovic. Cacciato al 39").

Anche Conceiçao bocciato (voto 5): "Un Milan, vittima dei suoi vizi, fallisce l’esame di maturità".