Le pagelle del CorSera: Maignan il migliore. Leao e Fofana decisivi, male Theo

vedi letture

Il Milan vince contro il Girona anche grazie ai miracoli tra i pali di Mike Maignan, la cui prestazione è stata votata da Il Corriere della Sera con un 7.5 in pagella: "Reattivo su Van de Beek e Tsygankov, strepitoso di piede su Herrera. Fuoriclasse". L'altro fuoriclasse della notte di San Siro è stato Rafael Leao, il cui gol ha permesso al Diavolo di portare a casa 3 punti che l'avvicinano a grandi passi verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

Per il portoghese 7 in pagella ("Motivato quando sente la musica della Champions: Gazzaniga ci mette la manona a respingergli un tiro a botta sicura. Devastante negli spazi, preciso nell’indirizzare la palla dell’1-0"), così come anche per il solito Youssouf Fofana, "eroe della resistenza" come l'ha definito Il Corriere della Sera.

Bene anche l'uomo mercato Pavlovic (voto 6.5) e Bennacer (voto 6.5), a differenza invece dei vari Calabria (voto 5.5), Morata (5.5) ma soprattutto Theo Hernandez, rimandato anche questa volta con un 5 in pagella: "La traversa da due passi è un errore, non un merito. Soffre Tsygankov e Gil".

Per Conceiçao, invece, 7 pieno: "Se la classifica in campionato è un pianto, quella di coppa è un elettrizzante. Un successo a Zagabria garantisce l’accesso diretto agli ottavi".