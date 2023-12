Le pagelle del CorSport: Calabria il peggiore, Maignan illegale

Le pagelle del Corriere dello Sport questa mattina in edicola, sono in linea con quelle degli altri giornali: tanti voti negativi, inevitabili, che testimoniano una prestazione scadente da parte del Milan. Il peggiore in campo è capitan Calabria (5): "È costretto a starsene dietro, perché nel vortice del Milan bisogna dare una mano all’unico centrale che c’è. Il rosso diventa decisivo". Con lui male anche Tomori e Chukwueze. Il giudizio dell'inglese: "È da solo tra esterni che si inventano mestieri insoliti. Su Lookman è sfortunato, come lo era stato quando Ederson gli ha ricacciato la volée. E sul 3-2, sparisce". Quello sul nigeriano: "È un’ombra che vaga senza avere una destinazione. L’uomo in meno".

Tante le insufficienze non gravi, ma pesanti nell'economia della prestazione globale: Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Florenzi e anche Pioli si meritano un 5.5. Il giudizio per il tecnico rossonero: "Per codice, 4-3-3: poi è altro, Theo che esce, Florenzi che va al fianco di Reijnders, un’esagerazione che esclude dalla lotta scudetto".

Il migliore è inevitabilmente Mike Maignan (7.5): "Ha gli dei che l’assistono (De Ketelaere), poi Tomori non disorienta e lì non c’è aiuto che possa. La manona su Scalvini (6’ st) è decisiva ma è illegale su Scalvini e Lookman. Un mostro". Ma promossi anche gli autori del gol Giroud e Jovic, così come Bennacer, Musah e Pulisic (6.5).