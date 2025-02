Le pagelle del CorSport: Conceiçao regala un tempo, Gimenez predestinato

Il Milan contro il Verona passa nel segno dei Gimenez/Jimenez: sono proprio l'attaccante messicano e il terzino spagnolo che vengono ricompensati con i voti più alti nelle pagelle pubblicate questa mattina dal Corriere dello Sport, con un 7 pieno. Per El Bebote il giudizio recita così: "È un predestinato. Tocca pochi palloni ma quelli importanti li tramuta in gol. Segna la prima rete a San Siro, la seconda in serie A in appena due presenze nel campionato italiano". Quindi la valutazione per il terzino: "Giocata fantastica per il gol del Milan. Serve Leao con un delizioso pallonetto, poi si prende gli applausi e gli abbracci di tutta la squadra per l’invenzione".

Nel complesso bene anche l'ingresso di Rafael Leao, 6.5: "Cambio di ritmo con il portoghese in campo. Il Diavolo trova il gol del vantaggio grazie all’inserimento in area del numero dieci, tempi giusti e movimento perfetto per servire Gimenez". Stesso voto anche per l'altro lusitano, Joao Felix: "È l’uomo di qualità scelto da Conceição per agire tra centrocampo e attacco. Sfiora la rete con un tiro-cross. I palloni pericolosi passano da lui, prende spesso iniziativa".

Rimandati Sottil - all'esordio da titolare - come anche Musah e Fofana. Per il tecnico Sergio Conceicao il voto è 6: "Regala un tempo all’avversario, solito. Poi con Leao e Pulisic in campo la musica cambia. Gimenez gli confeziona una vittoria importantissima".