Le pagelle del CorSport: gol lampo di Leao per "sconfessare" Fonseca

Nella partita tra Lazio e Milan, terminata 2-2 all'Olimpico, la copertina se la prendono tutte Leao e Theo Hernandez, grandi esclusi dalla formazione titolare di Fonseca. Il portoghese è entrato insieme al francese dopo il vantaggio biancoceleste e ha segnato immediatamente, rispondendo così alla decisione del tecnico. Non è un caso che sia lui il migliore in campo rossonero nelle pagelle redatte dal Corriere dello Sport. Questo il giudizio per Leao (7): "Il grande assente, il grande richiamato. In gol in un baleno per sconfessare Fonseca".

Insieme a Leao, promosso anche Strahinja Pavlovic (7): "Grida la sua piccola vendetta. Nel 2019 era della Lazio per 5 milioni, non superò le visite. Ex e quasi ex da sempre un’ossessione per i biancocelesti. Se lo gode il Milan: prima ha spazzato via il gol di Dia, poi ha incornato sotto la Nord. Sui gol è da rivedere". Così come Pulisic (7): "Tutte da sinistra le occasioni del primo tempo. Radioso finché ha retto". Bene anche l'ingresso di Tammy Abraham (6.5): "L’assist per Leao, il gol tolto da Provedel. Una fulminea rinascita".

Il peggiore è Emerson Royal (5): "Tavares, impetuoso, ha preso il largo nel secondo tempo costringendolo alle sbandate". Non bene anche Fofana e Okafor (5.5).