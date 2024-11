Le pagelle del CorSport: Morata una sentenza, Leao fa impazzire il Real

vedi letture

Fioccano i voti altissimi nelle pagelle del Milan a cura del Corriere dello Sport questa mattina, all'indomani della memorabile vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu. Sono ben tre gli 8. Il primo, meritatissimo, va a Paulo Fonseca, architetto della grande prestazione: "Un Milan meraviglioso, riesce nell’impresa di battere il Real in Spagna". Il secondo, inevitabilmente, è per Rafael Leao, che vive una delle migliori notti in rossonero nel momento più difficile della sua carriera: "Ecco il vero Rafa. Fa la differenza sul gol di Morata. Gran parte del vantaggio è merito suo. Fa letteralmente impazzire la difesa del Real". L'ultimo non può che essere per Alvaro Morata che mata il Real Madrid ancora una volta: "Record di gol segnati contro il Real Madrid: una sentenza. Settima rete contro la sua ex squadra. Si fionda sulla respinta di Lunin come un falco e ammutolisce il Bernabeu. Trasforma i fischi del pubblico in adrenalina pura".

Dietro di loro c'è una lunga lista di 7.5: se lo meritano Thiaw, Reijnders, Musah e Pulisic. Sul centrocampista olandese viene scritto: "Ci ha preso gusto a segnare e non si ferma più. Dopo la rete vittoria col Monza ecco il gol a Madrid. Centrocampista di assoluto spessore". Su quello americano, chiave tattica del match, invece: "L’ago della bilancia. In fase di non possesso diventa in quinto di difesa per aiutare Emerson su Vinicius. Sale sulla trequarti quando il Milan attacca. I raddoppi sono fondamentali".