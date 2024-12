Le pagelle del CorSport: Reijnders incontenibile, Chukwu notte speciale

vedi letture

Le pagelle del Milan pubblicate dal Corriere dello Sport sembrano quelle di un primo della classe. Il 6-1 con cui è stato demolito il Sassuolo in Coppa Italia porta solo buoni voti e sufficienze. A spiccare sono Samuel Chukwueze e Tijjani Reijnders che si meritano entrambi un 7,5 in pagella. Sul nigeriano viene scritto: "Notte speciale per il nigeriano che sigla la sua prima doppietta con la maglia del Milan alla sua cinquantesima partita in rossonero. Sfrutta al meglio la chance dal primo minuto". Sull'olandese: "Letteralmente incontenibile. Un gol e un assist pure in Coppa Italia, ormai la sua firma sulle partite del Milan è una regola. Viaggia sulle ali dell’entusiasmo e strappa applausi dei tifosi. Momento d’oro".

Benissimo anche Rafa Leao, premiato con un 7: "Partecipa anche lui alla festa con la rete del 4-0. Uno dei migliori perché sempre sul pezzo. Torna a segnare a San Siro dopo sei mesi". Da sottolineare anche i 6.5 per giocatori come Loftus-Cheek e Calabria che fino a questo momento in stagione avevano faticato a trovare minuti e ritmo partita. Stesso voto anche per Abraham, Okafor, Musah, Fofana, Pavlovic. Il mister Paulo Fonseca si merita il 7 pieno: "Ottiene ciò che desiderava: una bella vittoria senza soffrire. La scelta di schierare diversi titolari ha funzionato per indirizzare subito il match".