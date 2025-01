Le pagelle della Gazzetta: Milan, che flop! Pulisic il migliore, il resto bocciati

vedi letture

Il Milan perde a Zagabria e si vede svanire la possibilità di rientrare tra le prime 8 della Champions League. Prestazione, quella della formazione rossonera, ingiustificabile, soprattutto nel primo tempo, quando la Dinamo è riuscita ad indirizzare il tutto e proprio favore. Non a caso La Gazzetta dello Sport non mostra pietà nei confronti di un Milan ferito ed abbattuto, dandogli un'insufficienza piena come voto, ovvero 4,5.

Non finiscono qua le bocciature della rosea. Gabbia disastroso (voto 4), così come Alvaro Morata (voto 4) e Yunus Musah (voto 4), il peggiore tra i suoi, considerata la doppia sciocca ammonizione che ha costretto il Milan a giocare in inferiorità numerica per più di 45 minuti: "Nervoso, mette in crisi il Milan con una doppia ammonizione evitabile in 39’. E la sceneggiata quando non vuole uscire è quasi peggiore".

Male anche Theo Hernandez (voto 5,5), Tomori (voto 5), Reijnders (voto 5) e Rafael Leao, al quale La Gazzetta dello Sport ha dato 4,5 in pagella giustificando tale valutazione in questo modo: "Da esterno sinistro nel primo tempo fa una sola fiammata. Nella ripresa da centravanti si muove benino senza segnare".

Gli unici a salvarsi sono Pavlovic (voto 6), Fofana (voto 6), Chukwueze (voto 6,5) e Christian Pulisic, il migliore tra i suoi, come conferma il 6,5 della rosea: "Largo a destra senza sfondare. Ripresa, a sinistra, assai più ispirata: firma il gol stagionale numero 12 (4 in Champions) e serve una gran palla a Leao".

Per Conceiçao, invece, il voto è 4,5: "Altro primo tempo con approccio sbagliato: zero gioco e zero tiri in porta. La reazione stavolta non basta. Arriva un’euro-delusione e ora c’è il derby..."