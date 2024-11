Le pagelle della Gazzetta: non ci sono peggiori in campo. Reijnders totale e il vero Leao

vedi letture

Aprendo le pagelle rossonere della Gazzetta dello Sport questa mattina si potrebbe avere l'impressione di ritrovarsi davanti a una classe di fenomeni. Ed effettivamente se si considera la splendida prestazione del Milan di ieri sera, non si può non osservare che praticamente tutti i protagonisti rossoneri hanno messo in campo una prestazione fenomenale. Il migliore in campo è Rafael Leao, premiato con un 8: "Più continuo nel coprire, dà il meglio quando attacca. Determinante per il 2-1, sfiora il 3-1 e poi serve l'assist del tris. Il vero Leao sembra tornato". Stesso voto anche per Paulo Fonseca, vero artefice di questa vittoria: "E' la sua grande vittoria. Disegna un Milan di ferro che si difende, ma che sa anche giocare e ripartire. Evidenzia i limiti del Real e prende 3 punti d'oro".

L'ultimo 8 di serata va a Tijjani Reijnders: "Giocatore totale e di una qualità incredibile. Non soffre l'inferiorità numerica in mezzo, arriva al tiro, lotta e imposta. Quarto gol segnato nelle ultime tre gare". Sotto di loro una sfilza di voti eccellenti, come i tanti 7.5 per Maignan, Thiaw, Tomori, Fofana, e Morata. Sul centrale tedesco viene scritto: "Alla prima stagionale da titolare in Champions, firma il vantaggio e dimostra di essere tornato su discreti livelli. Poche distrazioni e un paio di interventi difensivi". Sul portiere francese: "Para bene tre volte su Mbappè ed è attento sulle conclusioni di Modric, Tchouameni. Nel finale rischia con i piedi, poi però disinnesca Brahim Diaz. Importante". Nessuna insufficienza.