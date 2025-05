Le pagelle della Gazzetta: Pulisic il peggiore. Si salvano Maignan, Theo e Felix

vedi letture

Il Milan perde la Coppa Italia e con essa la possibilità di dare un senso a questa misera e deludente stagione. L'unica nota positiva della serata rossonera, stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, è stato Mike Maignan (voto 6), il migliore in campo secondo la rosea, nonostante condivida la sufficienza con Theo Hernandez e Joao Felix.

Per il resto solo bocciature, alcune delle quali anche pesanti, come ad esempio quella di Christian Pulisic (voto 5), addirittura il peggiore in campo. Insieme a lui anche Luka Jovic, Santiago Gimenez, Kyle Walker, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Per il resto rimandati ma non del tutto bocciati Matteo Gabbia (voto 5,5), Strahinja Pavlovic (voto 5,5), Alex Jimenez (voto 5,5,), Rafael Leao (voto 5,5).

Bocciato anche Sergio Conceiçao insieme alle sue scelte, voto 5: "Come nel derby di ritorno di Coppa Italia difende a quattro. Va sotto e non rimonta: addio Coppa e probabilmente alla panchina del Milan".