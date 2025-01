Le pagelle della Repubblica: Leao e Maignan i migliori. Theo svogliato, Morata bocciato

Il Milan vince contro il Girona nel segno di Rafael Leao, autore del gol che ha permesso alla formazione rossonera di portare a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi di questa Champions League. La superlativa prestazione del numero 10 del Diavolo è stata premiata da La Repubblica con un 7 in pagella: "Ha una luce diversa dagli altri. E una nuova libertà tattica, che sfrutta muovendosi su tutto il fronte d’attacco. In più, il gol che vale tre punti".

Decisivo a suo modo anche Mike Maignan, che grazie alle sue parate si è guadagnato lo stesso voto di Leao (7): "La difesa sbaglia, lui no: tre salvataggi decisivi sul finire del primo tempo. Notevole la parata su Van de Beek". Bene anche l'uomo mercato del Milan Strahinja Pavlovic (voto 6,5), così come il solito Fofana (voto 6,5) ed Ismael Bennacer (voto 6,5).

Sufficiente invece la prestazione di Tijjani Reijnders (voto 6), a differenza di quelle di Alvaro Morata (voto 5) e Theo Hernandez (voto 5): "Il tiro con cui scheggia la traversa a due passi dalla porta è svogliato. Come il resto della sua partita, indolente".

Per Conceiçao, invece, voto 6,5: "Interessante il lavoro che sta facendo con Leao. Vorrebbe una squadra più solida, ma il suo Milan concede ancora troppo".