Le pagelle di Bakayoko: rosso pesante, solita prova generosa

Una prestazione tutto sommato in linea con la crescita mostrata nella ultime settimane, macchiata però dal rosso (frutto di 2 ammonizioni nell'arco di soli 3 minuti) che lascia il Milan in 10 nella ripresa e che costringerà Gattuso a fare i salti mortali per mettere insieme la mediana nel prossimo match di campionato, quello di sabato contro la Fiorentina. Questo il giudizio di MilanNews.it, che gli dà il voto più alto insieme al Corriere dello Sport: "Anche contro il Bologna sarebbe stato uno dei migliori in campo, perché in mediana è dominante. Poi, però, si becca due gialli nel giro di 180 secondi che gli costano la prima espulsione del campionato, mettendo in difficoltà il Milan anche per sabato".

La Gazzetta dello Sport 5

Il Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 4,5

Tuttomercatoweb.com 4

Milannews.it 5,5

Corriere della Sera 4,5