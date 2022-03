Le pagelle di Bennacer: è tornato quello del 2020. Come il miglior Tonali, non lo fa rimpiangere

Fonte: tuttomercatoweb.com

Uno dei migliori in campo nel derby di ieri sera. Ismael Bennacer ha giocato una partita di spessore, svolgendo al meglio i compiti in entrambe le fasi. Una prestazione "alla Tonali", che gli ha permesso di strappare voti alti in pagella ovunque. "Annulla Calhanoglu", sottolinea il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport ritiene che sia tornato "ai livelli del 2020: corre, imposta, gestisce i ritmi". Una partita "completa", insomma, e ottimi segnali per Stefano Pioli in vista del finale di campionato. L'impressione è che l'algerino sia particolarmente a proprio agio con Kessié.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5

MilanNews 7