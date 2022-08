Le pagelle di Bennacer: un gioiello alla Del Piero. In mezzo è una calamita per palloni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan trova il pari a Bergamo con l'Atalanta. Al gol di Malinovskyi ha risposto Bennacer nella ripresa. Ed è proprio l'algerino il migliore in campo dei rossoneri, voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Gol prodotto nelle officine di Arles, dove è nato. Quasi segna col sinistro, poco dopo imbuca. Che giocata. In mezzo, calamita: il Milan possa da lui". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Trova un gioiellino alla Del Piero, tiro a giro che non lascia scampo a Musso per il pareggio milanista".

Voto 6,5 da Tuttosport: " Pronto a intercettare palloni come a distribuirli. Sale in cattedra nella ripresa, quando si mette in proprio per fare paura a Musso: sulla prima conclusione l'argentino è attento, sulla seconda può nulla".

Per TMW la prestazione di Bennacer è da 7 in pagella: "Si abbassa spesso in difesa per ricevere il pallone innescando la manovra della sua squadra. Cerca spesso anche l’inserimento all’interno dell’area di rigore, preciso negli anticipi in difesa. Sfiora il pareggio nella ripresa, lo trova pochi secondi più tardi con un mancino chirurgico".

