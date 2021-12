Le pagelle di Brahim Diaz: che delusione. Dopo il Covid non è più lui

La stellina spagnola di casa Milan non ingrana. Brahim Diaz vive un'altra giornata difficile. Bocciato all'unanimità, La Gazzetta dello Sport definisce la sua gara da 5. "Come Pollicino, sparge briciole tra le linee nella speranza di ritrovare la strada di casa ma gli orchi azzurri ripuliscono ogni traccia. Fiaba senza lieto fine". Repubblica spiega che "conferma il trend negativo delle ultime prestazioni" con un netto 5, stesso voto su Tuttomercatoweb: "i ritmi forsennati gli tolgono l’ossigeno troppo presto, si sente spaesato e tocca pochissimi palloni. Per non parlare dei duelli persi contro i difensori azzurri". Addirittura 4.5 per Tuttosport, "il Covid patito a metà ottobre gli ha tagliato le gambe", 5 per Il Corriere dello Sport che però va sulla stessa lunghezza d'onda spiegando che la sua è "un'altra gara deludente, dopo il Covid non è più lui".

