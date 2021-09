Le pagelle di Brahim Diaz: è già leader del Milan. Basta parlare dell'eredità di Calhanoglu

Il Milan cade all'ultimo minuto in casa con l'Atletico Madrid al termine di una gara dominata sul piano del ritmo e dell'intensità. Brahim Diaz conferma di essere in un momento d'oro e ieri sera è stato il migliore in campo. Voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Due assist, per Rebic che spreca e per Leao che segna. Tanti dribbling, la palla sempre incollata al piede, una prestazione che ne esalta la crescita esponenziale". Mezzo voto in meno su Tuttosport: "Oltre a prendersi ogni tipo di responsabilità gestendo una marea di palloni, se ne va a spasso per il campo palla al piede e testa alta". 7,5 anche nelle pagelle targate TMW: "Ha detto di non sentirsi un leader. Mah, sarà. Per qualità e giocate, lo è. A livello di personalità, pure. Inventa il vantaggio e Rebic lo spreca, così gli tocca ripetere per Leao che insacca. Forse è il caso di smettere di parlare dell'eredità di Calhanoglu.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7