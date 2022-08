Le pagelle di Brahim Diaz: rock puro, un trottolino giocoso. La serata che gli dà la sveglia?

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' Brahim Diaz il migliore in campo di Milan-Udinese. Un "trottolino giocoso", come lo rinomina La Gazzetta dello Sport: "Incide a vario titolo e in diversi modi su tutti e quattro i gol. Dinamico, tecnico, praticamente imprendibile", si legge nella pagella con voto 7,5. Lo stesso del Corriere della Sera: "Rock puro: gol, assist, personalità. Chissà che non sia la serata che gli dà la sveglia. Sarebbe ora".

E' lo spagnolo il migliore in campo, addirittura da 8 per il Corriere dello Sport: "Sente soffiare forte il vento della concorrenza. Non solo il tanto atteso De Ketelaere, ma anche Adli è pronto a portargli via il posto. Così l’ex madridista gioca una partita da autentico protagonista". Infine il giudizio di TMW: "Si presenta tirato a lucido, prende le misure nel primo tempo e sboccia nella ripresa".

I VOTI DI BRAHIM DIAZ:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5