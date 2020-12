Le pagelle di Calhanoglu: dolce stil turco. Il rigore è solo la chicca di una prova da leader

Dolce stil turco. Hakan Calhanoglu incanta, nel 3-2 del Milan alla Lazio che porta anche la sua firma su rigore, ma più in generale nel modo di giocare del Milan. “Decide la partita con i corner e con il rigore - scrive il Corriere dello Sport, voto 7,5 - prova da leader”. Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport: “Digiuno rotto anche in campionato, il rigore è solo la chicca su un’altra prova sontuosa”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7,5