Le pagelle di Calhanoglu - Gol da numero 10 che doveva essere fondamentale. Esce lui e il Milan perde

Il più ispirato del Milan, al netto del gol da vero numero 10. Hakan Calhanoglu contro il Sassuolo si muove alle spalle delle due punte e, appena può, va alla conclusione con disinvoltura. "Bel gol che poteva (doveva?) essere fondamentale. È il faro che orienta la squadra. Ballando tra il centro e la fascia, toglie riferimento. Sfiora il secondo gol. Esce e il Sassuolo sorpassa. Non è un caso", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sugli effetti della sostituzione del fantasista turco nella sconfitta di San Siro. "Sblocca il match con una perla da vero numero dieci. Il tiro a giro del turco non lascia scampo a Consigli e vale per Hakan la terza marcatura in Serie A", sottolinea invece il Corriere dello Sport mettendo in risalto la vena realizzativa dell'ex Bayer. Che questa mattina, nonostante il ko del Diavolo, viene giustamente premiato con una sfilza di 7 in pagella.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5