Le pagelle di Castillejo - Evanescente, non ha spazio per colpire

Gattuso lo schiera in campo dal primo minuto ma Samu Castillejo non ricambia la fiducia. L’attaccante spagnolo viene controllato molto bene da Milenkovic e non riesce mai a rendersi pericoloso: “Milenkovic lo annulla. Mai uno spunto, mai la sensazione di poter essere pericoloso” commenta TMW. Per Milannews.it invece il numero 7 rossonero è il peggiore in campo: “Indiscutibilmente il peggiore in campo. C’è, ma è come se non ci fosse. Non salta mai l’uomo, non trova assist per i compagni, non dà nessuna scarica elettrica alla partita”. “Evanescente - scrive il Corriere della Sera - saltella qua e là senza combinare nulla”.

TuttoMercatoWeb.com: 5



La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5

La Stampa: 5

Milannews.it: 4,5