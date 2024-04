Le pagelle di Chukwueze: spacca la partita con un avvio sprint. Lo aspettavano, è arrivato

I soliti noti, ma anche Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano, fin qui per ampie parti del campionato oggetto misterioso in casa Milan, è stato tra i protagonisti del successo rossonero ai danni del Lecce. La rete con cui il Milan si porta in vantaggio, per dirne una, nasce da una delle sue innumerevoli iniziative sul fronte destro dell'attacco.

Molto positivi i giudizi dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Partiamo con La Gazzetta dello Sport: "È lui che incendia il match. Dà la palla a Pulisic, serpentina, applauditissima, fa espellere Krstovic… Lo aspettavano: è arrivato. Il Milan ha due ali forti. Non solo Leao". Sulla stessa linea sia Tuttosport ("Spacca la partita con un avvio sprint, compreso l’assist per l’1-0 di Pulisic. Protagonista - ma involontario - pure sull’espulsione di Krstovic") che il Corriere dello Sport: "Conferma il momento positivo. Forse ha davvero rotto il fiato. Di sicuro rompe la partita con una sua giocata, servendo poi Pulisic. Non è sempre continuo, ma resta utile".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5