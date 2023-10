Le pagelle di Colombo: gol da centravanti antico. E la giocata è di alta scuola

Il Monza ha aspettato Lorenzo Colombo e alla fine lui ha trovato il gol che ha ripagato tutta la fiducia riposta in lui. Contro il Sassuolo, l'ex Lecce firma il successo per 1-0 e viene esaltato da tutti, a partire da La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 7: "Prima rete con la maglia del Monza, di forza, da centravanti antico, senza demoralizzarsi quando veniva anticipato". Stesso voto per Tuttosport: "Il gol è tanto bello quanto importante. Una giocata di alta scuola per il talentuoso centravanti". Il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport lo valutano addirittura da 7,5, mentre TuttoMonza e infine TMW tornano a dargli 7: "Alla ricerca del primo gol con la nuova maglia: non sfrutta le prime due occasioni, ma la terza è quella buona e da lì prende fiducia chiudendo in crescendo. Doppietta negata dal VAR".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

TuttoMonza: 7