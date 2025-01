Le pagelle di Conceiçao: il Milan parte male ma lui l'aggiusta in corso d'opera. Per il resto, c'è molto da lavorare

Il Milan vince a Como nel segno di Theo Hernandez e Rafael Leao. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Sergio Conceiçao, che dopo il pareggio contor il Cagliari è riuscito a trovare la prima vittoria in campionato alla guida del Diavolo.

Corriere dello Sport 6.5: "Vince la terza partita su quattro al Milan, la terza su quattro in rimonta. Sicuramente dà e darà energia alla squadra".

Tuttosport 6.5: "Il Milan parte male, ma lui l’aggiusta e si prende la prima vittoria da allenatore rossonero".

Il Corriere della Sera 6: "Tre punti vitali per la rimonta Champions. Per il resto, c’è molto da lavorare".

La Repubblica 6.5

MILANNEWS.IT 6.5: "Il Milan non brilla e non segna avere troppa voglia. Ma se su quattro partite ne vinci tre in rimonta, qualcosa sull'energia conferita da questo allenatore bisogna dire".

TMW 6.5: "Nervoso e teso già dal pre, il primo tempo del Milan non contribuisce a fargli trovare serenità. Prova a cambiare l'andamento con tre cambi all'intervallo ma dopo un quarto d'ora di ripresa deve anche incassare lo svantaggio. Non si perde però d'animo e spende in fretta le mosse a sua disposizione, vedendosi premiato da una rimonta che sembrava impossibile per come si stavano mettendo le cose".