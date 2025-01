Le pagelle di Conceicao: "La vittoria non può bastare, ma serve per sovravvivere"

Sergio Conceicao vince contro il Parma, ma ottiene solo sufficienze striminzite. Il Milan non convince: "Alla fine la vince, nulla da dire, ma il Milan gioca male e lasciano qualche dubbio i cambi (forti) effettuati all'intervallo. Qualcosa è riuscito a cambiare però nella testa della squadra: anche quando la gara sembra scivolata via, nessuno molla", si legge su TMW. Questo invece il giudizio della Gazzetta dello Sport: "Chiamatalo Sergio Rimontao: dopo le due di Supercoppa e il Como, ora il Parma. Non è mai finita".

Il Corriere dello Sport scrive questo sulla gara vinta dai rossoneri: "La vittoria non può bastare. Il Milan resta una squadra costantemente sull’orlo di una crisi di nervi. In questo modo, reazioni e punizioni e servono solo per sopravvivere", mentre Tuttosport dice: "Coraggioso nei cambi, alla fine si prende tre punti fondamentali in campionato". Così il CorSera: "Di buono, solo il risultato. Il suo Milan era e resta un cantiere: il gioco non c’è. Stavolta però per lo meno non manca il carattere: senza quello, partite cosìnon le vinci mai". MilanNews: "Dall’inferno al paradiso ma con tanti, troppi problemi da risolvere. Vincere era l’unica cosa che contava, ma questa squadra ha troppe cose sulle quali dover lavorare. Premiato da Bartesaghi e Chukwueze. Nel finale è incandescente con Calabria".

Le pagelle di Sergio Conceicao

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6

TuttoSport - 6

Il Corriere della Sera - 6

MilanNews.it - 6